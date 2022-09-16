В ТОО «Шатило и К» Жамбылского района собрали 50 тысяч тонн с/х культур

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— «Активно идёт уборочная кампания в ТОО «Шатило и К» Жамбылского района. Площадь посева здесь составила 35 тысяч гектаров. На сегодня намолотили 50 тысяч тонн всех культур».

Это 83% от посевной площади. Урожайность в этом году особенно хорошая. С гектара здесь собирают 15 центнеров. В прошлые годы из-за погодных условий она не особо радовала аграриев. В уборочной кампании задействовали 50 единиц техники. По словам директора товарищества, обновлять парк здесь стараются ежегодно.

ОЛЕГ АДАМ, директор ТОО «Шатило и К», Жамбылский район:

— «Уборочную кампанию мы начали 25 июля с озимой пшеницы. Убрали её, горох, чечевицу, ячмень. На сегодня нам осталось намолотить 4 тысячи га яровой пшеницы и 1,5 тысячи га рапса. В этом году мы приобрели 3 посевных комплекса «HORSCH». Если в прошлом году у нас было 14 посевных комплексов, то в этом году работало 7. У нас была оптимизация тракторного парка».

Чтобы получить хороший и богатый урожай, товарищество закупает исключительно качественные семена. Кроме того, проводят здесь химическую обработку. Работают в ТОО «Шатило и К» 250 человек. Среди них — Михаил Ленденман.

МИХАИЛ ЛЕНДЕНМАН, агроном ТОО «Шатило и К», Жамбылский район:

— «Средняя заработная плата не обижает — 220 тысяч тенге. График, как обычно, 5 на 7. Посевная уборка — это неотъемлемый труд. На работе нужно находиться каждый день. Нынче погода балует. Будем стараться закончить в течение недели».

Сейчас в хозяйстве активно готовятся к зиме. Заготовили более 3-х тысяч тонн сена. Реализовывать его начнут после уборки. Стоимость одной тонны — 20 тысяч тенге.

Алишер Ашимов