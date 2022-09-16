В областном русском драматическом театре им. Н.Погодина состоялась премьера

Яркий, будоражащий и запоминающийся. С 14 по 16 сентября актёры областного русского драматического театра им. Н.Погодина представили на суд зрителей новый спектакль в жанре пиратского боевика «Остров сокровищ». Актёры репетировали его около 3 месяцев.

ТИМУР КАРИМЖАНОВ, режиссёр-постановщик областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— Премьера состоится раньше, чем открытие взрослого сезона, потому что в этом году «Год ребенка». Детские спектакли мы решили начать чуть раньше. Все лето мы готовили этот спектакль, поставил его Роман Степенский. Очень интересный режиссер. Это был большой мастер-класс для наших артистов по движению, по сценическому бою, по фехтованию, получился яркий красочный спектакль. Действия происходят как на сцене, так и в зрительном зале.

Это помогало зрителям глубже окунуться в сюжет постановки и проникнуться ею. Роль юнги Джима Хокинса досталась молодому актёру Павлу ВилкОву. В творческий коллектив областного русского драматического театра он пришел около года назад.

Павел Вилков, актёр областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— Очень интересная и захватывающая роль. В каких-то моментах, где приходилось себя ломать, где нужно было быть жестким, применять крик, там, конечно, приходилось с собой работать. Перед выходом на сцену я настраиваюсь, как только открывается занавес, лично я пропадаю и выходит персонаж. И уже на сцене живет только он.

Новый 136-й театральный сезон актёры русского драматического театра им. Н.Погодина откроют в середине октября.

Дарья Пышмынцева