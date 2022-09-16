В ТОО «Сервис-ЖАРС» выбирают технику немецкой компании «СLAAS»

К уборочной кампании ТОО «Сервис-ЖАРС» приступило около месяца назад. 16 сентября работники товарищества трудились на пшеничном поле. Это колоски сорта «Канюк». Важной культуре в сельхозформировании Кызылжарского района отвели 50% своих площадей. Всего в ТОО «Сервис-ЖАРС» 7 тысяч гектаров земли.

ГАББАС ЖАНТАЕВ, директор ТОО «Сервис-ЖАРС», Кызылжарский район:

— Убрали уже рапс, чечевицу, горох. Остались у нас лен и пшеница. Этот год по погоде лучше, чем прошлый. В 2021-м осадков было мало, в этом году более менее. А если в целом взять последние три года, осадков почти не было, т.е. не в норме.

Чтобы справиться с не самыми благоприятными погодными условиями, товарищество «делает ставку» на соблюдение всех необходимых технологий, а еще на технику. В этой уборочной кампании «Сервис-ЖАРС» задействовало 10 комбайнов, 4 из которых произведены немецкой компанией «СLAAS». Кстати, один такой стоит около 250 млн тенге.

ГАББАС ЖАНТАЕВ, директор ТОО «Сервис-ЖАРС», Кызылжарский район:

— Первах два «СLAASа» мы приобрели в 2014 году. Думаем остановиться на этой технике. Она высокопроизводительная через «КазАгроФинанс» приобрели. Все зависит от сервиса еще. Бывают моменты, ломается, если это происходит, запчасти достаются здесь, находим оперативно. А другая техника, например, «John Deere» колесные трактора, проблема в том, что запчасти очень дорогие. К тому же срок доставки около 20 дней, если что-то сломается.

В случае с импортной техникой поломки случаются нечасто, отмечает Габбас Жантаев. Уборку ТОО «Сервис-ЖАРС» завершит в ближайшие две недели. Урожайность по зерновым в этом году, как и в прошлом, составила 30 центнеров с гектара.