Российский театр кукол «Гулливер» порадовал спектаклем юных североказахстанцев

Спектакль маленьким зрителям представил актёр курганского театра кукол «Гулливер» Александр Романюк. Служит искуссту он уже 14 лет. Сказку «Гуси Лебеди» актёр любит за возможность общаться с детьми со сцены. На протяжение всей постановки он работает примерно с 15-ю разными куклами.

АЛЕКСАНДР РОМАНЮК, актёр театра кукол «Гулливер», г.Курган, РФ:

-Эту сказку, наверное, знаю все дети. Не только в России и Казахстане, но и везде. Эта сказка знакома всем. Режиссер — Никита Шмитько, художник — Александра Громова. Премьера этого спектакля состоялась в 2016 году

Мальчишки и девчонки с большим интересом следили за тем, что происходило на сцене. Режиссёр театра кукол «Гулливер» Ольга Петухова рассказала, что постановку сказки «Гуси Лебеди» дети всегда воспринимают на «ура».

ОЛЬГА ПЕТУХОВА, режиссёр театра кукол «Гулливер», г.Курган, РФ:

— Огромное количество мест он объездил по Курганской области, за ее пределами это первые зарубежные гастроли этого спектакля. Обменные гастроли уже единожды были. И вот наступила пора повторить этот опыт. У нас обновилась труппа, репертуар.

Стараются разнообразить репертуар и в областном театре кукол. Его художественный руководитель Мейрам Сексенбаев считает, актёры России и Казахстана должны сотрудничать и обмениваться опытом.

МЕЙРАМ СЕКСЕНБАЕВ, художественный руководитель областного театра кукол:

— Несколько лет назад был подписан меморандум о сотрудничестве между областями России и Казахстана. Из-за карантина мы немножко работу приостановили. Сегодня вечером наши актеры уезжают на международный фестиваль в г.Актобе со спектаклем «Кошки — мышки» режиссера Григория Лайко.

А в конце сентября спектакль «Кошки — мышки» актеры областного театра кукол представят на суд юных зрителей в городе Кургане.