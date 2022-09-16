Почти на 28% снижено число квартирных краж в СКО

По сравнению с прошлым годом число квартирных краж снижено на 28%. Всего с начала года зарегистрировано 282 таких преступления. Из них 82 — тяжких, то есть связанных с незаконным проникновением в жилище. В полиции говорят, подавляющее большинство квартирных краж совершается путём свободного доступа, зачастую при совместном распитии спиртного. Снижению статистики значительно способствует рост технической укреплённости. Сегодня в области охраняется 1183 квартиры и дома. Ни одного преступного покушения в них не зарегистрировано. Другая эффективная мера — видеонаблюдение во дворах и подъездах. Камеры нередко сдерживают преступников, помогают раскрывать кражи и другие преступления и нарушения общественного порядка. Полицейские напоминают гражданам, что нужно устанавливать на входные двери надёжные замки. Перед сном или уходя на работу важно проверять, закрыта ли дверь. Жителям первых этажей следует позаботиться о решётках на окнах.