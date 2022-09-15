Житель СКО стал призером Европейского чемпионата среди людей после трансплантации на диализе

Это отрывок церемонии награждения 48-летнего североказахстанца Марата Житписбаева. Мужчина стал призером Европейского чемпионата среди спортсменов своей возрастной категории. Занял второе место по плаванию на дистанции в 50 метров. Тогда житель Петропавловска вместе с другими 15ю членами сборной Казахстана, которая завоевала 12 медалей, попали в объективы телевизионных камер и одну из газет Великобритании. Именно там, в городе Оксфорд в конце августа проходил чемпионат. Но не обычный, а для людей после трансплантации на диализе.

МАРАТ ЖИТПИСБАЕВ, призер Европейского чемпионата среди людей после трансплантации на диализе:

— В 2004 году почки отказали. Полтора года на диализ ходил. В Алмате лежал, там хотели пересадку делать. С нашего же города девушка с такими же проблемами звонит. Мы общались все, у кого было заболевание почек. Она сказал, что находится в Китае. У меня не было денег. Все сплотились, продали однокомнатную квартиру, родственники помогли, в общем, собрали деньги, и я в 2006 году уехал в Китай. И там прооперировался. Улучшение пошло, нормализовался организм. Я начал заниматься плаванием, теннисом. Легкими видами спорта, для себя.

Этими видами спорта Марат Житписбаев начал заниматься еще в юношестве. В 2019 году североказахстанец узнал об общественном объединении трансплантированных больных «Өмір тынысы». Оно пятый год проводит республиканские соревнования и формирует сборную страны для участия в международных состязаниях. Марат Житписбаев дважды достойно выступал, как пловец в Казахстане. А в этом году в составе отечественной сборной побывал в Англии. Североказахстанец признается, не ожидал, что займет второе место. Команда, в которую попал Марат Житписбаев, состояла из людей, перенесших трансплантацию сердца и почек, а еще четверых спортсменов на диализе.

МАРАТ ЖИТПИСБАЕВ, призер Европейского чемпионата среди людей после трансплантации на диализе:

— Моя семья 100% меня поддерживает, потому что они рады, что я остался жив. Бывает потухает человек. В нашем городе в нашей области, кто после трансплантации, участвовать надо в спорте, развиваться, создавать нашу команду. И кто на диализе находится, они тоже могут участвовать. Какой вам вид спорта нравится, потихоньку заниматься этим. Хочется, чтобы в нашем управлении спорта обратили на нас внимание, помощь какая-то нужна, чтобы тренироваться.

Потому что занятия по плаванию с тренером стоят денег, как и поездки на соревнования любого уровня. После трансплантации почки Марат Житписбаев стал иначе смотреть на проблемы. Главное, считает мужчина, это здоровье и человеческая жизнь. Вот в чем, по мнению североказахстанца, состоят истинные ценности.