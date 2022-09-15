Пожарно-спасательный спорт

В Петропавловске открылся чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Проводят его традиционно для популяризации профессий пожарного и спасателя, пропаганды силовых видов спорта и здорового образа жизни.

Лучшие представители пожарно-спасательной службы со всей области собрались для демонстрации своей физической подготовки. В состязаниях принимают участие сотрудники районных и городских подразделений. Всего 18 команд, более 90 участников.

Дархан Дюсенбеков — главный специалист ДЧС СКО:

— Каждый год согласно календарному плану проводится республиканское соревнование. Данный вид спорта с каждым годом пользуется популярностью.

Программа чемпионата насыщенная. Спасатели поднимаются по штурмовой лестнице, преодолевают 100-метровую полосу с препятствиями, участвуют в пожарной эстафете и боевом развертывании.

Жангельды Жуматай — спасатель СПЧ №2:

— Соревнования проводятся для укрепления спортивных достижений всех участников. Набираются лучшие спортсмены в сборную команду, где мы будем представлять СКО на республиканских соревнованиях.

По окончании соревнований участников наградят дипломами и ценными призами.