«Казахский язык — символ независимости государства»

«Казахский язык — символ независимости». Конкурс на знание государственного языка прошёл в СК. Участвовали медработники со всего региона, главное условие — они быть представителями некоренной национальности. Свои знания казахского языка демонстрировали русские, украИнцы, поляки, узбеки и другие этносы.

Врачи, медсёстры, лаборанты читали стихи, пели песни на казахском языке. Проверяли свои знания в викторине и раскрывали на государственном языке заданную тему. Своим выступлением жюри покорила врач-психиатр Марина Шакубаева. Она читала своё любимое стихотворение Магжана Жумабаева.

Марина свободно общается на казахском языке. Говорит, это заслуга школьных учителей. Они привили любовь к языку и поэзии. В школьные годы Марина неоднократно занимала призовые места на конкурсах и чтениях. Говорит, казахский язык помогает и в работе.

МАРИНА ШАКУБАЕВА, врач-психиатр областного центра психического здоровья:

— К нам обращаются пациенты с разных уголков страны. Поэтому знание казахского языка ощутимо помогает в работе с пациентами. Каждый гражданин нашей республики обязан знать казахский язык. Это язык развития, нашего будущего. Я мечтаю своих детей отдать в казахскую школу, потому что казахский язык в нашей стране нужно развивать.

А Евгений Катунцев жюри очаровал своим пением на казахском языке. Мужчина только начинает изучение государственного языка, но уже делает большие успехи.

ЕВГЕНИЙ КАТУНЦЕВ, массажист городской поликлиники №1:

— Я к нему отношусь как к игре, а не как к работе или занятию. Я просто пытаюсь каждую свою мысль перевести на казахский, замечать новые слова. Также учу этому своего сына. Несколько дней в неделю мы уделяем время занятиям на казахском языке, учим слова, фразы на бытовом уровне, чтобы он мог обратиться ко мне, и я к нему. Не заучивая, чтобы понимал, что он говорит.

В конкурсе участвует 7 человек. Все они получат дипломы и памятные призы. А победитель отправится защищать честь СК на республиканском этапе конкурса, который пройдёт в октябре.