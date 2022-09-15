Как помочь начинающему учителю?

Как стать хорошим наставником и помочь начинающему учителю. Об этом педагогам рассказывают на курсах, которые проводит институт профессионального развития. Там отмечают, именно от наставника зависит адаптация начинающего педагога и его дальнейшая работа.

АЛМА МУРЗАЛИНОВА, профессор кафедры института профессионального развития по СКО:

— До 30% начинающих учителей, работающих в школе не больше 3 лет, уходят из профессии. Известна и другая проблема — старение педагогических кадров. Сегодня средний возраст казахстанского учителя — 55 лет. Поэтому нужны на смену учителя.

Такие курсы проходят по всей стране и очень полезны для опытных педагогов, отмечает учитель казахского языка и литературы Зейнегуль Мусина. Для этих курсов учитель с 24-летним стажем приехала из района имени Г.Мусрепова.

ЗЕЙНЕГУЛЬ МУСИНА, учитель Калиновской СШ, район им. Г.Мусрепова:

— Уже год я работаю наставником в своей школе. Мы были в тесной связи с начинающим педагогом, наставником которого меня поставили. Помогала освоиться на новом месте. Я считаю, первый год работы очень важным. Главное, поддерживать человека в этот момент, чтобы он не опустил руки. Эти курсы очень полезны для меня. Сегодня узнала методики, которые будут применять в работе.

В рамках курса сформировали группу из 25 учителей. В том числе 21 педагог из сельских школ. После обучения они будут транслировать полученный опыт в своих учебных заведениях. Курсы будут проходить две недели.