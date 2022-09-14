В СКО находятся более 6 тысяч автомобилей, зарегистрированных в России

По данным областного департамента полиции, в регионе в настоящее время находятся более 6 тысяч автомобилей, зарегистрированных в России. До августа этого года было составлено более тысячи протоколов в отношении водителей различных иностранных транспортных средств с помощью автоматизированных регистрационных устройств, выявляющих нарушения правил дорожного движения. Общий объем наложенных штрафов превысил 7 млн тенге. На специализированной штрафстоянке припаркован 241 автомобиль, состоящий на российском учете.