Программу для женщин — лидеров «Tomiris» запустили в этом году в РК

Программу для женщин — лидеров «Tomiris» запустили в этом году в Казахстане. Она нацелена на развитие управленческого потенциала и политической культуры женщин и девушек. Программа «Tomiris» реализуется министерством информации и общественного развития РК, а также Академией политического менеджмента партии «AMANAT» при поддержке Фонда Конрада Аденауэра и других партнеров. Заявки на участие в программе с 18 июля до 15 августа отправили свыше 300 казахстанок.

РОЗА ШАКЕНОВА, консультант областного филиала партии «AMANAT»:

— Отбором занималось компетентное независимое жюри. Отбор проходил в два этапа. На первом этапе женщины писали резюме и мотивационное письмо. В нем они должны были доказать, почему именно они достойны проходить обучение, должны были рассказать о своих достижениях, своей общественно-политической деятельности.

Гулбахша Мусабаева более 20 лет занимается общественной работой. Она и еще 6 североказахстанок подали заявки для участия в программе «Tomiris». Строгий отбор смогла пройти только Гулбахша Мусабаева. Финалистка проекта вместе с 29 женщинами из других регионов страны поехала на интенсивное 5-дневное обучение в Нур-Султан.

ГУЛБАХША МУСАБАЕВА, финалистка проекта «Tomiris»:

— Мне больше всего понравилась встреча с депутатами Мажилиса Парламента. Мне понравился открытый диалог и общение с этими политическими лидерами, где они поделились своими историями судьбы, историями успеха и своей работы. Мне также понравилась встреча с женщинами — политиками из Германии. Они специально прилетели на этот семинар-тренинг через Фонд Конрада Аденауэра. Он занимается развитием политической культуры женщин. Это было очень интересно.

Гулбахша Мусабаева прошла курсы по лидерству, гендерным вопросам в политике, праву, эмоциональному интеллекту, управлению проектами, переговорам, публичным выступлениям и другим темам. Всем финалисткам проекта «Tomiris» было дано три месяца, чтобы разработать, представить, а затем внедрить проекты, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в своих регионах.

ГУЛБАХША МУСАБАЕВА, финалистка проекта «Tomiris»:

— Я выбрала три направления. Первое — это академия ораторского искусства, также она будет направлена на женщин — политиков в нашем регионе. Второе направление связано с эмоциональным интеллектом. Третье направление — это медиация. Я буду на общественной основе принимать людей. Самое главное — создание клуба женщин-политиков. Я являюсь членом альянса женских сил СКО.

На этой площадке Гулбахша Мусабаева в ближайшее время будет проводить обучение, связанное с подготовкой женщин для политической карьеры. Свои идеи проектов все финалистки программы «Tomiris» представят в конце года экспертам в столице.