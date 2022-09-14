Послание Президента обсудили студенты Kozybayev University

Будущие финансисты, юристы и экономисты собрались за круглым столом в Kozybayev University. С преподавателями обсуждают послание Президента. Студент Диас Кабеш, как финансист, интересуется нововведениями в бюджетных процессах. В стране начали передачу налоговых поступлений в регионы. Раньше эти средства шли в республику.

ДИАС КАБЕШ, студент Kozybayev University:

— Глава государства озвучил инициативу так называемого «Бюджета народного участия». Он отметил, что проект отлично себя зарекомендовал. Я считаю правильным, если населённый пункт будет сам формировать бюджет, прислушиваясь к общественности. Всё-таки жители лучшее знают проблемные вопросы.

Не менее 10% расходов на ЖКХ будут формироваться с вовлечением общественности. Для воплощения всех этих инициатив необходимо принять новый бюджетный кодекс. Интересовала студентов и перезагрузка системы госуправления. Теперь часть компетенций Правительства передут министерствам. И за конкретный отраслевой «прокол» отвечать будет конкретный министр, а не «коллективный кабинет». Новому Казахстану нужны новые государственные управленцы. Президент отметил, следует перестроить систему отбора и увольнения чиновников. Важно, чтобы государственная служба стала максимально открытой для профессионалов. Нужно усилить кадровый резерв.

АЛЕКСАНДР ЗЕЛЬ, исполнительный секретарь филиала «Болашақ» партии «AMANAT»:

— Если страна начинает работать по-новому, то этими процессами должны управлять новые люди. Президент обращает внимание на то, что нам нужны люди из частных структур, которые имеют огромные опыт и навыки управления. И молодое поколение на это обращает внимание.

Интересуется молодёжь и насущным. Например, местами в общежитиях, которых на всех не хватает.

ЕКАТЕРИНА БРЫЗГАЛОВА, преподаватель кафедры «Правовые дисциплины» Kozybayev University:

— Президент акцентировал внимание на нехватке мест в общежитиях. Эта инициатива будет развиваться. Всё больше мест будет предоставлено для студентов. Для нашего университета эта программа будет реализована в том, что будут построены новые общежития. Наши студенты будут полностью обеспечены местами.

Ещё один актуальный вопрос для студентов — цены на обучение в вузах, которые растут каждый год. Из-за этого высшее образование недоступно для тех, кто не может сразу оплатить обучение. Потому будут предоставляться льготные кредиты под 2-3% годовых.

Айгерим Хамзина