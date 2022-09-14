Полицейские рассказали учащимся колледжа о торговле людьми

Сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции вместре с представителями Центра поддержки женщин провели лекцию для первокурсников Высшего колледжа им. М.Жумабаева. Они рассказали ребятам о том, как не стать жертвой торговли людьми, рассмотрели некоторые приёмы вербовки жертв. Полицейские убедительно рекомендуют людям, желающим трудоустроиться, придерживаться главного правила: никуда не выезжать до заключения трудового договора. Учащимся раздали буклеты с единым номером специальной «горячей» линии, куда можно сообщать о подозрительных фактах, имеющих отношение к торговле людьми. Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «STOP трафик».