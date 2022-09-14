На заводе имени С.М. Кирова готовятся ко Дню пожилых людей

Разное

21:10 14 Сентября 2022

Вадим Балуба пришел работать на завод им С.М. Кирова в 1961 году, сразу после того, как отслужил в Советской армии. Юношу со средним техническим образованием приняли на должность инженера-технолога во второй цех. Там занимались слесарно-штамповочными работами.

ВАДИМ БАЛУБА, член совета ветеранов завода имени С.М. Кирова:
— Выпускали детали, занимался чисто производством. Затем я стал работать начальником бюро уже в отделе главного технолога. После в 1973 году меня назначили начальником отдела снабжения завода. Тоже очень сложная работа, потому что количество позиций по поставкам материальных ресурсов было где-то у нас около 12 тысяч. Затем в 1983 году я перешел работать начальником цеха и проработал до 1992 года.

На этом заводе работала и супруга Вадима Балубы. Вместе они воспитали двоих детей. 84-летний пенсионер входит в состав совета ветеранов предприятия. Первичную организацию создали в 1977 году. В ней стараются сделать досуг пенсионеров интересным и разнообразным. Организовывают разные экскурсии, предоставляют билеты на концерты творческих коллективов.

ЛЮДМИЛА ВОРОПАЕВА, председатель совета ветеранов завода имени С.М. Кирова:
— На сегодня у нас состоит на учете в нашей организации 642 ветерана завода. Это люди, которые отработали не один десяток лет на нашем предприятии. Не забываем их поздравлять с праздниками, поздравляем их с юбилеями. Сейчас мы готовы к проведению месячника пожилых и инвалидов. Завод нас финансирует. Наши люди придут, каждый получит выделенное ему вознаграждение.

Те, кто не сможет по состоянию здоровья прийти на встречу, получат финансовую помощь на дому. Денежные поощрения на заводе ежегодно предусматривают и для ветеранов с минимальной пенсией, а также активистов, вне зависимости от того, входят они в состав профильного совета или нет.

Дарья Пышмынцева

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