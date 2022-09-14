Дальнейшее сотрудничество СКО с немецкой компанией «CLAAS» обсудили в акимате

Компания, которая не нуждается в рекламе. Так сельхозтехнику немецкой фирмы «CLAAS» описывают казахстанские аграрии. Фермеры со всей страны прибыли в Петропавловск, чтобы встретиться с председателем наблюдательного совета компании Катриной Клаас.

КАТРИНА КЛААС-МЮЛЬХОЙЗЕР, председатель наблюдательного совета компании «CLAAS Group»:

— Сельское хозяйство занимает важное место в экономике Казахстана. Нас интересует партнёрство с вашей страной, как с одним из крупнейших производителей зерна. Вопрос продовольствия сейчас имеет особое значение. Сотрудничая с фирмой «CLAAS», вы получили хорошего партнёра. Нашей компании 109 лет.

Техника, проверенная временем. В 1992 году в нашу область пришли 6 первых комбайнов «CLAAS». Один из них работает в поле до сих пор. На его счету 15 тысяч моточасов работы. В год намолачивает почти 2 тысячи тонн урожая. Лучшая реклама немецкого комбайна. А делегация из Германии будто и не удивлена. Добавляет, новое поколение техники ещё лучше. Её и собирают в Петропавловске. Посеять за 10 дней и за 14 собрать урожай. Сделать это в оптимальные сроки. Вот залог хорошего урожая. Для этого и нужна высокопроизводительная мощная техника. СК планирует в год обновлять 6% сельхозмашин.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году аграрии нашей области приобрели порядка 2 тысяч единиц различных видов техники и оборудования на 67 млрд тенге. В этом году мы планируем, что будет приобретено порядка 2200. Больше, чем в прошлом году.

По линии «Казагрофинанс» больше 260 североказахстанских аграриев отправили заявку на покупку сельхозтехники «CLAAS». Получили только 19 единиц техники. Спрос намного превышает предложение. Аграрии по всей стране хотят приобрести технику «CLAAS», но цена высокая. Теперь же благодаря североказахстанской сборке стоимость стала ниже на 27%.

КАТРИНА КЛААС-МЮЛЬХОЙЗЕР, председатель наблюдательного совета компании «CLAAS Group»:

— Наша компания имеет множество производств по всему миру. Теперь мы есть и в Казахстане. Я считаю наше сотрудничество плодотворным. Вы построили хороший цех в этом городе. Всё, что было запланировано на данном этапе, осуществилось. Это хорошо. Машина работает только тогда, когда приносит прибыль.

Но и это не предел. Сборочное производство должно увеличивать мощность по производству, отметил Кумар Аксакалов и озвучил ряд предложений.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Необходимо усилить работу по обучению людей, которые будут эксплуатировать эту технику. И по сервису своевременному тоже хотелось бы увеличить количество специалистов, которые бы занимались сервисом. Возможно, расширение склада запчастей, чтобы более оперативно доставлялись запчасти, чтобы увеличить срок эксплуатации техники.

На встрече присутствовал и представитель компании «HORSCH». Это крупнейший партнёр фирмы «CLAAS», который занимается производством сельхозтехники. Немецкая сторона отметила, что с ростом продаж дилер увеличит и количество сервисных центров в Петропавловске, расширит склад запасных частей. Поддержала делегация и инициативу акима области по обучению специалистов, работающих на технике «CLAAS».

Айгерим Хамзина