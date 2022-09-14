Более 135 млн тенге потратят на ремонт системы водоснабжения и канализации ТОО «Кызылжар су»

Это улица Уральская в микрорайоне «Береке». С самого утра бригада ТОО «Кызылжар су» приступила к замене водопровода протяженностью 700 метров. Подключены к нему 35 домов. Работы водники планируют завершить уже к концу этой недели. С начала года в товариществе отремонтировали более 4,5 км водопроводных и канализационных сетей. На эти цели направили 73,5 млн тенге. В целом в этом сезоне по линии модернизации на предприятии реализуют немало задач.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— «Согласно инвестпрограмме, в этом году мы приобретаем насосные установки на повышающие насосные станции. Их у нас 51 штука. 8 лет назад мы их поменяли на энергосберегающие, то есть, они работают у нас за счет этого. Также в этом году мы запланировали приобретение панелей управления на КНС. До конца года придут новые. На приобретение насосного агрегата на НС-1 выделено 56 млн тенге. Это запланировано тоже в этом году. Необходимо, потому что насосы там все устарели».

По словам исполнительного директора, на капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации потратят более 135 млн тенге. Средства выделят из собственного бюджета. Особое внимание — проблеме концентрации сероводорода в воздухе. В этом североказахстанцам поможет микроводоросль хлорелла. Эту разработку в товариществе внедрили совместно со специалистами научно-технологического центра воды. Проект рассчитан на 3 года. Его стоимость — более 120 млн тенге.

ЕРБОЛ НАБИЕВ, заместитель главного инженера ТОО «Кызылжар су»:

— «НТЦВ в рамках накопителя биопруда организовывают биологическую очистку и реабилитацию накопителя в течение 3-х лет. По окончании работ они нам передают эту технологию. Там просто нужно поддерживать колонию этих микроводорослей, чтобы они постоянно работали и очищали биопруд. Это нужно делать на постоянной основе, так как мы покупаем у них технологию, нам нужно будет тратиться только на питательную среду».

В год будут тратить порядка 8 млн тенге.