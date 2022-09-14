15 сентября в СК началась кампания прикрепления населения к медучреждениям

15 сентября в регионе началась кампания прикрепления населения к поликлинике. Об этом журналистам рассказала руководитель отдела филиала фонда социального медстрахования. В течение 2-х месяцев североказахстанцы могут сменить медицинскую организацию, а те, кто еще нигде не обслуживается, прикрепиться к учреждению.

По словам Карлыгаш Ильясовой, прикрепиться североказахстанцы могут к тому медучреждению, которое является поставщиком фонда ОСМС. В нашей области их 17. Среди них — 3 городская поликлиника. Всего здесь первичную медико-санитарную помощь получают почти 72 тысячи граждан. Из них 20 тысяч — это дети.

КРИСТИНА САФОНОВА, заведующая педиатрическими участками и участками ВОП городской поликлиники №3:

— «Прикрепиться нужно к той поликлинике, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь, скрининговые осмотры, занимается диспансерным наблюдением пациентов на участке. Прикрепиться пациент может только раз в год. Для этого нужно подать заявку в отделе ЦОНа или через портал электронного правительства. По поводу прикрепления к определённому врачу, то здесь будет учитываться из численности населения на участке, которое не должно превышать 1700 человек на один участок».

Количество желающих обслуживаться в 3-ей поликлинике растёт с каждым годом. В 2021-м сюда прикрепились более 3100 человек, с начала текущего — 2,5 тысячи. И здесь уверены, что до конца года эта цифра увеличится. Между тем, претерпел ряд изменений закон «Об обязательном социальном медицинском страховании». Чтобы стать участником системы ОСМС, теперь необходимо оплачивать взносы за 12 будущих месяцев заранее.