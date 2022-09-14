12 владельцев мотокультиваторов нарушили ПДД в Мамлютском районе

Правоохранительные органы

21:20 14 Сентября 2022

Использование мотокультиваторов в качестве транспортных средств — одна из проблем безопасности дорожного движения в сельской местности, отмечают полицейские. Стражи порядка напоминают североказахстанцам, что данный вид техники предназначен для возделывания земельных участков. Между тем сельчане превращают мотокультиваторы в средства передвижения. Несмотря на запреты, они с помощью прицепного кузова перевозят пассажиров и грузы. При этом они часто нарушают правила дорожного движения. В Мамлютском районе за первую половину сентября полицейские составили 12 протоколов в отношении владельцев культиваторов. Одного из них поймали на дороге пьяным.

Дарья Пышмынцева

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