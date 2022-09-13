В Петропавловске уголь можно приобрести на 4 тупиках

Начиная с июля, уголь в регионе реализуют на 32 тупиках. Четыре из них находятся в Петропавловске. По данным городского акимата, в частном секторе областного центра располагаются 15 тысяч домов. Потребность населения в черном топливе в этом году по городу составляет 70 тысяч тонн. Только на тупик ИП «Жан» с июля было завезено порядка 20 тыс тонн угля.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— До конца года еще 35-40 тысяч тонн будет завезено на данный тупик. 1:03 Помимо городских жителей у нас на тупиках уголь скупают и жители районов Аккайынского, Есильского, М.Жумабаева, Мамлютского, Кызылжарского.

Именно из-за сельчан на городских тупиках создаются заторы и длинные очереди, говорят в акимате. Уже к 11 часам утра на тупике ИП «Жан» в Рабочем посёлке за углём марки «Шубарколь» выстроилась вереница из грузовых машин.

— Я приехал, где-то к девяти. Много машин без очереди лезут, прям очень много. Движение сами видели, плотное.

— Из Явленки в 5 часов приехал. 00:11 Очередь только, а так все нормально. По сравнению с прошлым годом, как обстановка?

— В прошлом году вообще ночевали тут. В этом году более или менее пойдет.

В прошлом году североказахстанцы жаловались на дефицит твердого топлива. Был ажиотаж. Те, кто углем не запасся летом, стали массово его скупать с наступлением холодов. С тупиков вывозили по 50-60 тонн в сутки, а осенью в 4-5 раз больше.

МУРАТХАН ТУРМУХАМБЕТОВ, менеджер ИП «Жан»:

— Чтобы здесь ажиотажа не было, пропускаем по 10 машин, живая очередь. Сейчас 9 вагонов разгрузили, после обеда поступит еще 10 вагонов, на станции стоит еще 15 вагонов. 7 вагонов придет завтра, 23 вагона придет послезавтра. За этот месяц будет поступать 215 вагонов, в следующем столько же. С нехваткой угля проблем не будет.

Тонна угля Шубаркольского месторождения на тупике стоит 14900 тенге, Каражыринского -16 тысяч.