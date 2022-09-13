Герои на пожарной машине

Огнеборцы пожарной части №5 вернулись с вызова. Тушили возгорание в пристройке частного дома. Благодаря их отваге и оперативности огонь не перекинулся на жилой дом. Работало отделение под руководством своего командира Кайырнаса Кайырбека. В этой пожарной части он трудится 6 лет. Стать пожарным — не было мечтой детства. 7 лет назад 21-летний Кайырнас готовился к поступлению в ряды МВД. Такие планы были до одного дня. У соседей случился страшный пожар. Приехали огнеборцы, которые в глазах Кайырнаса были как герои.

КАЙЫРНАС КАЙЫРБЕК, командир отделения пожарной части №5:

— Приехали бравые ребята на красивой большой машине. Залетели, выкинули баллон. После этого я увидел, что происходит набор в пожарную охрану. Подумал, почему бы не попробовать.

Так и остался в рядах пожарных и ни разу не пожалел о своём решении. Пожарная часть №5 работает в мкр «Береке». Участок сложный, много узких улиц, частных домов и многоэтажек. Из последних пожаров — возгорание в подъезде пятиэтажки.

КАЙЫРНАС КАЙЫРБЕК, командир отделения пожарной части №5:

— Пришлось эвакуировать с помощью спасательных мешков, дыхательных аппаратов с верхних этажей. Пришлось спускать двоих маленьких детей, они были маленькие: 2 года и 5 лет. Весь подъезд был в дыму, видимость нулевая. Буквально на ощупь нашли двери, зашли в дом. Благо сейчас двери герметичные, они даже не поняли что произошло. Просто сидели пили чай дома.

Боролись с огнём высотой 3 метра, доставали газовые баллоны из горящих зданий, выносили взрослых и детей из объятого огнём дома. Историй о спасённых жизнях у Кайырнаса много. Но дома он их не рассказывает, бережёт близких. Зато в интервью с нами признался, иногда бывает страшно. Так было и в Костанайской области, куда пожарного отправили на помощь в борьбе с огнём. Кайырнас защищал от пламени дома в деревнях. Большинство пожарному удалось спасти. И таких героев на пожарной машине в Казахстане много. Правда, зарплата не всегда соответствует риску и тяжёлому труду.

КАЙЫРНАС КАЙЫРБЕК, командир отделения пожарной части №5:

— Когда я только устраивался, было 68 тысяч, я тогда был пожарным. Зарплата не самая большая, конечно. На данный момент получаем около 150. Ожидается и повышение зарплаты. Ожидаем и верим, что будет повышение.

Жаловаться пожарные не привыкли. Да и не из-за денег выбрали эту профессию. Спасённые жизни — намного дороже стоят, за такое не расплатиться. Не прошло и часа, огнеборцы снова едут на вызов. Ежегодно сотни молодых ребят хотят стать пожарными, отпугивает зарплата. Этот вопрос поднимали в министерстве по ЧС. Там сообщили, уровень зарплаты сотрудников противопожарной службы приравняют к окладам полицейских и сотрудников КНБ.



Айгерим Хамзина