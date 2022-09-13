В Kozybayev University для студентов провели семинар на тему социальной адаптации



ДАНИЯ ТУРЫСОВА, психолог колледжа машиностроения и транспорта им. Байкена Ашимова:

— Вам достаточно будет одного семестра, чтобы привыкнуть к обучению в вузе, к новой системе, преподавателям, методике преподавания.

В Kozybayev University провели семинар на тему социальной адаптации для студентов первого курса. В этом году в университете их 1300. Прослушать семинар пришли будущие педагоги-психологи. Они поступили в вуз в рамках новой программы двудипломного образования. 21-летней Камаль Акбаровой выбор профессионального пути дался непросто. Девушка два года училась на медика, постепенно понимая, что врачом она быть не хочет. Хорошо подумала, выбрала психологию и не прогадала.

КАМАЛЬ АКБАРОВА, студентка Kozybayev University:

— Я поняла, что я правильно выбрала эту профессию, мне нравится очень сильно. Я сама в свободное время изучаю разные книги про психологию. Учебная группа, с которой я сейчас учусь, очень открытые люди и мне с ними очень интересно.

Не всем первокурсникам так же легко дается адаптация, как Камаль Акбаровой. На семинаре психологи объясняли ребятам, что чувствовать повышенную тревожность от смены обстановки, нового окружения и нагрузки вполне нормально. Кроме того…

ДАНИЯ ТУРЫСОВА, психолог колледжа машиностроения и транспорта им. Байкена Ашимова:

— Не будем забывать, что это все -таки ребята, которые обучались последние классы в ограничениях ковидных и постковидных. Это все — таки наложило определенный отпечаток на их характер и взаимодействие с другими людьми. 1:37 Я выдам теоретическую часть, расскажу о своем опыте, ребята тоже, наверное, проведем какие-то упражнения на снятие тревожности, напряженности и стресса.

Такие упражнения любой желающий студент Kozybayev University может сделать не только на семинарах, но и на встречах со специалистами психологической службы университета.

Павел Моисеев, руководитель психологической службы Kozybayev University:

— Также в этом году впервые в городе и в регионе мы планируем открытие психологического клуба для студентов, который станет не только группой встреч, где они смогут получить психологическую поддержку и индивидуальные консультации, а также сформируется определенная психологическая группа поддержки, что очень важно из сверстников, таких же сверстников. Получится организовать досуг, проведение спортивных мероприятий.

Предполагается, что в психологическом клубе студенты будут заниматься раз в неделю без отрыва от учебного процесса, т.е. после пар.