В Петропавловске открылся центр развития казахского языка «Sana»

В Петропавловске открылся развивающий центр казахского языка «Sana» для детей и подростков. Его будут посещать ребята в возрасте от 5 до 15 лет. Здесь будут проходить занятия по скорочтению, художественному письму и актерскому мастерству. Педагоги планируют использовать авторскую программу образования. Ребята будут учиться по учебникам на государственном языке, авторы, которых опирались на опыт казахстанских учителей.

КЛАРА ОРАЗБЕКОВА, руководитель центра развития «Sana»:

— Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, до этого работала учителем начальных классов. Я открыла центр развития для детей, чтобы быть полезной. На курсе актерского мастерства дети научатся вести себя свободно, смогут четко говорить на казахском языке. В центре работают 4 специалиста. Детей разделили на группы, продумали удобное расписание.

Центр работает с 9 утра. Следующая смена приходит на занятия в 14.00 и 15.00 часов дня. Многодетная мама Клара Оразбекова рассказала, что давно мечтала открыть развивающий центр, где ребята будут заниматься на казахском. Для достижения своей цели женщина прошла обучение в рамках проекта «Бастау Бизнес». Подготовила проект, защитила его и получила государственный грант на сумму 1 225 000 тенге.

РУСЛАН ДЕЙНЕКО, специалист городского центра занятости населения:

— Для участия в государственном гранте необходимо написать бизнес-план , получить данный сертификат и подать заявление через электронный портал «Бизнес — портал». Полностью все автоматизировано и проходит в онлайн- формате. Для этого необходимо завести личный кабинет и с помощью электронной цифровой подписи подать данное заявление. На сегодня по Петропавловску у нас предусмотрено 148 грантов. Из них 78 для молодежи и 70 для уязвимых слоев населения.

Стоит отметить, что государственный грант предоставляется молодым людям, не достигшим 29 лет, многодетным матерям и лицам с инвалидностью, гражданам из социально уязвимых слоев населения. На данный момент помимо Клары Оразбековой еще 34 петропавловца получили безвозмездную финансовую поддержку в виде гранта от государства.