В Кокшетау и Петропавловске изъяли 9,5 тонн алкоголя без разрешительных документов

Правоохранительные органы

21:22 13 Сентября 2022

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях пресекли деятельность по хранению и перевозке алкоголя без разрешительных документов. Информацию подтвердили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу. В Кокшетау и Петропавловске изъяли 9,5 тонн подозрительного алкоголя. Его общая стоимость составила более 18,5 млн тенге. Также на местах нашли пластиковую емкость и алкогольную продукцию, которую разбавляли спиртом и водой. Другая информация в интересах следствия не разглашается.

Дарья Пышмынцева

Читайте также

400 нарушений правил охоты выявили полицейские СКО
448 интернет-мошенничеств произошло в СКО
Запрещённую литературу пытались провести через границу РК
С начала учебного года полицейские Петропавловска 13 раз ночью задерживали подростков
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Петропавловске
37 уголовных преступников разыскали полицейские СКО с начала года
С начала года в СКО зарегистрировано 26 ДТП с участием детей
В СКО на трассе телята попали под колёса грузовика
Квартирных воров осудили за неоднократные кражи в Петропавловске