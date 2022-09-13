В Кокшетау и Петропавловске изъяли 9,5 тонн алкоголя без разрешительных документов

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях пресекли деятельность по хранению и перевозке алкоголя без разрешительных документов. Информацию подтвердили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу. В Кокшетау и Петропавловске изъяли 9,5 тонн подозрительного алкоголя. Его общая стоимость составила более 18,5 млн тенге. Также на местах нашли пластиковую емкость и алкогольную продукцию, которую разбавляли спиртом и водой. Другая информация в интересах следствия не разглашается.