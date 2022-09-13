Спасатели готовятся к предстоящему отопительному сезону. Зачастую именно неправильная эксплуатация печей приводит к пожарам. Прогары и трещины в конструкции, забитый дымоход, отсутствие отступки и металлического предтопочного листа. Это самые распространённые причины возгорания в домах, где топили печь. Часто происходят пожары и по вине неисправной электропроводки.

ДАРХАН СМАГУЛОВ, главный специалист управления по ЧС г.Петропавловска:

— Одним из примеров можно привести пожар, произошедший 28.08.2022 по адресу г. Петропавловск, 1-й проезд Михеева, 9 в жилом доме с переходом на хозпостройку. В результате пожара огнем уничтожены кровля жилого дома на площади 80 кв.м. и хозпостройка на площади 200 кв.м. Общая площадь пожара составила 280. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.

Неосторожное обращение с огнем — тоже в топе причин пожаров в СК. Туда входит и детская шалость. Играли со спичками, поджигали тополиный пух, баловАлись с легковоспламеняющими жидкостями. Повезёт, если ещё сами дети не пострадают. Спасатели просят родителей провести профилактическую беседу с детьми и самим соблюдать пару простых правил.

ДАРХАН СМАГУЛОВ, главный специалист управления по ЧС г.Петропавловска:

— Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического питания. Во время пожара у детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается спрятаться, ищет мнимое убежище — под кроватью, столом. Поэтому обязательно научите ребенка действиям при пожаре.

Нарушают правила пожарной безопасности и взрослые. С начала пожароопасного периода за сжигание сухой растительности оштрафовали 23 североказахстанца. С начала года в Петропавловске произошло 108 пожаров. Общая сумма материального ущерба превысила 120 млн тенге. 11 человек погибли, трое получили серьёзные травмы, в том числе один ребёнок.