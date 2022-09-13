О ходе уборочной кампании в СКО

По данным управления сельского хозяйства, на полях области собрали 70% зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 12,7 центнеров с гектара. Активно собирают и масличные культуры. Их скосили на площади 164 тысячи гектаров. Средняя урожайность с одного — 7 центнеров. Аграрии внесли более 126 тысяч тонн минеральных удобрений, в планах — 170 тысяч. Всего в уборочной кампании задействованы свыше 7 тысяч зерноуборочных комбайнов, 4,5 тысячи жаток и более 5 тысяч грузовых автомобилей. Общая посевная площадь в этом сезоне составила 4, 4 млн гектаров.