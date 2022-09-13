Более 80 североказахстанцев трудоустроили по программе «Серебряный возраст»

Булату Нубаеву до пенсии остался год. Мужчина работает управляющим хозяйственной частью на предприятии по заготовке мяса и производству колбас. Трудоустроился сюда по проекту «Серебряный возраст».

БУЛАТ НУБАЕВ, управляющий хозяйственной частью ИП «Импульс», Кызылжарский район:

— «Племянник посоветовал. Говорит, что есть такая программа и я под неё подхожу. Я полтора года не работал, не было работы. В феврале я обратился в Кызылжарский центр занятости с просьбой оказать мне содействие в трудоустройстве. В марте меня уже взяли на работу в ИП «Импульс». Условия труда хорошие. Меня всё устраивает».

Программу «Серебряный возраст» в Казахстане запустили в этом году. Она дает возможность безработным, которым до пенсии осталось не более 2-х лет, найти подходящую работу. В нашем регионе благодаря этому проекту трудоустроились более 80-ти североказахстанцев, 10 из них — в Кызылжарском районе.

ИРИНА МУЛЬДИНОВА, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— «Этот проект обоюдно выгоден как для работодателя, так и для безработного. В рамках проекта безработным гражданам оказывается содействие в трудоустройстве, а работодателю в течение года будет субсидироваться 50% заработной платы из бюджета, не более 30 МРП».

Это почти 92 тысячи тенге. По словам специалистов, в области по программе «Серебряный возраст» планируют трудоустроить почти 150 человек.