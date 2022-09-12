В Мамлютском районе убрали 59,2% зерновых культур

Техника отечественого, немецкого и американского производства с 11 утра работает на одном из полей ТОО «Новомихайловское-2003». Эти 169 гектаров товарищество отвело под пшеницу высокоурожайного сорта «Уралосибирская 2». Всего под пашню в товариществе отвели 11 тысяч гектаров земли.

ПЁТР БОГДАНОВ, агроном ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район:

— У нас главная культура — пшеница. Ее где-то 3,5 тысячи, ячмень — 1000 га, овёс — 80 га. Занимаемся и масличными культурами. 2300 га у нас рапс, лен, где-то 1890 га. Есть еще гречиха для разнообразия. Сейчас у нас только масличные культуры не молотили еще. Скашиваем в валки, они там должны подойти.5:18 В прошлом году мы закончили уборку 26 октября. Это говорит о том, что погода была плохая.

С погодными условиями этого года, по словам Петра Богданова, работается проще. По зерновым в товариществе ждут урожайность в районе 30 центнеров с гектара. В 2022-м в ТОО «Новомихайловское-2003» вырастили 9 сортов пшеницы. В качестве эксперимента посеяли семена из Канады, Германии и Франции. Под сорт «Уралосибирская 2» отвели тысячу гектаров. Уборку зерновых в товариществе практически полностью завершили. В ней второй год участвует 30-летний Иван Герман. Условия работы в одном из товариществ Мамлютского района механизатору нравятся.

ИВАН ГЕРМАН, механизатор ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район:

— Освоил много разной техники: «Белорусы», комбайны, посевной комплекс «John Deere». Сейчас на таком комбайне работаю, на данный момент на «Белорусе» на отвозке зерна с поля. В том году зарплата чуть меньше была, в этом году подняли зарплату. После уборки обязательно премиальные, отпускные, больничные все оплачивается.

В ТОО «Новомихайловское-2003» трудятся 32 механизатора. Убирать урожай с полей они начали в августе. В товариществе обмолотили овес и ячмень. С одного гектара получили свыше 30 центнеров каждой культуры. Уборку в ТОО «Новомихайловское-2003» планируют завершить через 15-20 дней. Всего в Мамлютском районе под зерновые культуры отвели больше 118 тысяч га, 59,2% уже убрали. Площадь масличных по району в этом году составила чуть больше 41 тысячи га. Из них пока обмолотить удалось только 7,7 тысяч.