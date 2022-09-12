В Аккайынском районе выбрали нового акима Киялинского сельского округа

11 сентября в Аккайынском районе прошли выборы акима Киялинского сельского округа. С 7 утра и до 8 часов вечера в районе функционировали 4 участка. Два из них — в селе Киялы. Участок № 106 находился на базе местной школы.

ЕЛЕНА МАМЫЧЕВА, председатель избирательной комиссии участка № 106, с.Киялы, Аккайынский район:

— Всего у нас избирателей 769 человек. Открыли мы избирательный участок в 6 часов, с 7 часов идет голосование. Жители настроены на то, чтобы выбрать акима, который бы работал на благо нашего села. Эта процедура не новая, все жители понимают свою ответственность, понимают, что их голос может стать решающим.

С самого раннего утра сельчане спешили сюда, чтобы отдать свой голос и опустить бюллетень в урну. Вячеслав Сустретов надеется , что изменения во власти приведут и к изменениям в селе. В Киялах работник элеватора живет больше полувека.

ВЯЧЕСЛАВ СУСТРЕТОВ, житель с.Киялы, Аккайынский район:

— У нас дороги не важные и освещение. Вот это самые глобальные у нас проблемы.

В Киялинском сельском округе проживают 1844 человека. Те, с кем на избирательных участках удалось побеседовать нашей съемочной группе, все, как один, говорили о проблемах с дорогами. Все голосующие возлагают на нового акима большие надежды.

— У нас одна проблема — дороги. 00:46 По селу и далее в районы в город трасса у нас очень плохая. 1:03 В город выезжаем в район, в больницу, детей возим.

— Когда придет новый аким, хочется, чтобы он прислушивался к сельчанам, помогал решить их проблемы. В Киялах, например, мало детских и спортивных площадок.

На пост будущего акима претендовали 3 кандидата. Два самовыдвиженца и член партии «Аманат». Именно за него проголосовали больше всего сельчан. Речь идет о жителе села Киялы Евгение Гоц. Теперь он возглавит родной сельский округ. Напомню, чуть больше года пост акима там занимала Фарида Жолдаспаева .