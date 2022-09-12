В 6 сельских округах СКО прошли выборы

11 сентября в Северо-Казахстанской области состоялись выборы 6 сельских акимов в связи с досрочным прекращением полномочий. Были задействованы 5 районных и 16 участковых избирательных комиссий. Всего по 6 округам выдвинуты 25 кандидатов: 4 от двух политических партий «AMANAT» и «Ак жол», остальные — самовыдвиженцы. Из 25 кандидатов 13 госслужащих, 4 бюджетника, 5 представителей коммерческих структур, двое временно не работающих, один самозанятый. Явка избирателей составила почти 80 %. Избраны акимами: один — госслужащий, двое — работники бюджетных организаций, трое — представители коммерческих структур. На участках зарегистрированы 12 доверенных лиц, 19 — наблюдателей от общественных объединений и 5 представителей СМИ.