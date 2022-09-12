Цех по переработке молока и производству сыра открылся в Айыртауском районе

Цех по переработке молока и производству сыра открылся в селе Саумалколь. Во время своей рабочей поездки в Айыртауский район предприятие посетил глава региона Кумар Аксакалов. Выпускать здесь будут 25 видов сыра мягких сортов. Это сулугуни, моцарелла, чечел и не только.

АРТЁМ ТЕН, директор ТОО «ТЕЗИС», Айыртауский район:

— «Есть у нас несколько инновационных продуктов, которые мы только впервые вводим в Казахстане. Например, это разные «намазки». Они состоят частично из мяса и сыра. Преимущественно, конечно же, в сторону мяса. Утром открыл баночку, взял и помазал на хлеб, как будто колбаса с сыром».

На запуск завода потратили 600 миллионов тенге. По программе «Экономика простых вещей» товарищество закупило высококлассное европейское оборудование. По словам акима области, сырные продукты пользуются большим спросом среди населения, поэтом такие проекты государство будет поддерживать.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— «Нам очень важно, чтобы побольше создавалось молочной продукции и выпускалось на территории нашей области. Мы сейчас строим 17 МТФ. Из них 8 — запустим до конца года. Также начнём реализацию ещё нескольких проектов. Это позволяет нам с каждым годом производить больше молока. Если в прошлом году по области было произведено свыше 600 тысяч тонн молока, что на 6% больше, чем в 2020-м году. И только в организованных хозяйствах за 3 года производства молока увеличено на 28%. Увеличивается нагрузка предприятия, заводы вкладывают на модернизацию своего оборудования».

В сутки здесь будут производить порядка 5-ти тонн готовой продукции. На предприятии планируют создать 35 новых постоянных рабочих мест.