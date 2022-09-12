Чем опасна интернет-зависимость?

Уходят в виртуальный мир, поскольку реальный — не так интересен. Сегодня не только взрослые, но и дети не могут оторваться от экранов своих гаджетов и бесконечно проводят свой досуг в социальных сетях. Между тем, излишняя привязанность к интернету — это реальная угроза для человека и общества.

АЯЖАН АСКЕРОВА, психолог-логопед

— «Дети, независимо от своего возраста, с рождения подвешены на телефон, что приводит к задержке речевого развития, агрессии. У кого-то начинает задерживаться моторика. Почему? Потому что у ребёнка нет живого общения. Он не контактирует со взрослыми, не читает книги. Из-за этого у них начинает сужаться словарный запас».

Игры — ещё одна причина задержки умственного и речевого развития. На практике у Аяжан Аскеровой были случаи, когда ребёнок, не справляясь с заданиями в игре, становился агрессивным и замкнутым в себе.

АЯЖАН АСКЕРОВА, психолог-логопед

— «У нас была на практике девочка, которая боялась общаться со своими сверстниками, что повлияло на обучение в школе. Девочка просто играла в игры и проходила все уровни. На каком-то этапе она не справилась с заданием и замкнулась в себе. Чтобы этого не произошло, нужно просто занять ребёнка кружками, секциями, чтением и общением со сверстниками».

Заинтересовались этой проблемой и активисты объединения «За будущее Казахстана». Ребята реализуют проект, который поможет молодёжи избавиться от интернет-зависимости и вести активный здоровый образ жизни. На начальном этапе планируется охвитить 50 человек.

РУСТЕМ АРМАНОВ, председатель ОСО «За будущее Казахстана»

— Что подразумевается под проектом? Это 3 дисциплины: бег, подтягивание и турнир по стрейкболу. Эта первая спартакиада не для спортсменов, так как нам неважно, сколько они подтягиваются или насколько они быстро бегают. Самое главное, чтобы они имели желание улучшить свои результаты. Данная проблема очень актуальна. Молодые люди смартфонозависимые. Проводят часто своё время в тик токе и это складывается не только на их мышлении, но и на здоровье».

Спартакиада пройдёт 24 сентября. Принять в ней участие могут те, кто готов изменить свою жизнь в лучшую сторону.