Более 50 млн тенге выделили на зарыбление водоёмов СКО

Разное

21:18 12 Сентября 2022

В просторном бассейне Петропавловского рыбопитомника более одного миллиона сеголеток карпа. Здесь их растили на протяжении 3-х месяцев. Сейчас специалисты проводят контрольное взвешивание, чтобы отправить молодняк в свободное плавание. По словам заведующей инкубационным цехом, средний вес сеголеток не должен превышать 12-ти граммов.

АНАСТАСИЯ МОЛОТКОВА, заведующая инкубационным цехом Петропавловского рыбопитомника:

— «Такая навеска рекомендована научно, чтобы выживаемость была хорошей, прозимовала в естественной среде и начала набирать вес. Мы ежемесячно проводим среднюю навеску, наблюдаем как наш карпёнок растёт, так как мы его ежедневно кормим, замеряем в наших прудах кислород. Если там чего-то не хватает, то делаем подкачку воды, то есть создаём все условия для правильного и хорошего роста наших сеголеток, чтобы осенью их выпустить в водоёмы».

Почти 500 тысяч мальков отправят в Петропавловское водохранилище. На 100 тысяч больше — в Сергеевское. Всего на зарыбление водоёмов СК из республиканского бюджета выделили 54 млн тенге.

МИХАИЛ НИКИТИН, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:
— «Провели замеры средней навески. Сейчас производится погрузка в живорыбный автомобиль для дальнейшей транспортировки в водоём. Это одно предприятие, также есть несколько частных предпринимателей, которые занимаются воспроизводством. На сегодня основным направлением развития является озёрно-товарное рыболовное хозяйство. Основные виды рыб, которые выращиваются на наших водоёмах, это сиговые и карповые. Это позволит обеспечить потребность внутреннего рынка».

Всего в СК насчитывается более 2-х тысяч водоёмов. Из них 500 являются наиболее перспективными для ведения рыбного хозяйства.

Алишер Ашимов

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