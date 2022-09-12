Более 50 млн тенге выделили на зарыбление водоёмов СКО

В просторном бассейне Петропавловского рыбопитомника более одного миллиона сеголеток карпа. Здесь их растили на протяжении 3-х месяцев. Сейчас специалисты проводят контрольное взвешивание, чтобы отправить молодняк в свободное плавание. По словам заведующей инкубационным цехом, средний вес сеголеток не должен превышать 12-ти граммов.

Почти 500 тысяч мальков отправят в Петропавловское водохранилище. На 100 тысяч больше — в Сергеевское. Всего на зарыбление водоёмов СК из республиканского бюджета выделили 54 млн тенге.

МИХАИЛ НИКИТИН, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— «Провели замеры средней навески. Сейчас производится погрузка в живорыбный автомобиль для дальнейшей транспортировки в водоём. Это одно предприятие, также есть несколько частных предпринимателей, которые занимаются воспроизводством. На сегодня основным направлением развития является озёрно-товарное рыболовное хозяйство. Основные виды рыб, которые выращиваются на наших водоёмах, это сиговые и карповые. Это позволит обеспечить потребность внутреннего рынка».

Всего в СК насчитывается более 2-х тысяч водоёмов. Из них 500 являются наиболее перспективными для ведения рыбного хозяйства.