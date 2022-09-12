Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Петропавловске

Несчастный случай произошёл утром 11 сентября возле Тёплого канала. Столкнулись две легковые автомашины. Один из водителей не справился с управлением и совершил опрокидывание другого транспортного средства. К счастью, пострадавших нет. Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвыми. По факту ДТП собран материал и направлен в административный суд для принятия процессуального решения. Всего с начала года стражи порядка зарегистрировали 193 ДТП, в которых погибли 25 человек.