Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Петропавловске

Правоохранительные органы

21:22 12 Сентября 2022

Несчастный случай произошёл утром 11 сентября возле Тёплого канала. Столкнулись две легковые автомашины. Один из водителей не справился с управлением и совершил опрокидывание другого транспортного средства. К счастью, пострадавших нет. Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвыми. По факту ДТП собран материал и направлен в административный суд для принятия процессуального решения. Всего с начала года стражи порядка зарегистрировали 193 ДТП, в которых погибли 25 человек.

Алишер Ашимов

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