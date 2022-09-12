Акция «Народный юрист» пройдёт по всему Казахстану 16 сентября. Любой желающий может получить бесплатную юридическую помощь и консультацию по всем сферам: от жилищной и земельной до налоговой и частных случаев. Такая акция проходит раз в год. В последний раз проводилась в 2019 году, после из-за пандемии приостановила работу. За время существования акции «Народный юрист» помощь получили 100 тысяч казахстанцев. В нашей области ежегодно за консультацией обращалось около сотни человек.

ЖАН АЙТМАГАНБЕТОВ, главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Руководителями государственных, в том числе правоохранительных органов, а также известными адвокатами Казахстана будет оказываться бесплатная юридическая консультация населению. 16 сентября в 16:00 приглашаем жителей региона в ТРЦ «Dostyq mall», где будет проходить данная акция.