12 сентября — день местных органов военного управления РК

Разное

21:12 12 Сентября 2022

12 сентября в Казахстане отмечают день местных органов военного управления. В этом году такой праздник в календаре впервые. Ведомство имеет большую историю и берёт истоки в декабре 1917 года. Первым военным комиссаром Степного Казахского края тогда был назначен Алиби Джангильдин. Он и создавал первые казахские воинские части Красной армии.

КАЛИОЛЛА САУЫТБЕКОВ, председатель совета ветеранов Вооружённых сил СКО:
— В 1918 году 8 апреля была создана Красная Армия.  Этот день всегда был для нас главным праздником. Эти года мы, местное военное управление, помогали Советской армии, отправляли людей учиться в училища, прапорщиков и контрактников созывали.

Летом 1918 года по поручению советского правительства Алиби Джангильдин организовал в Москве экспедиционный отряд из 600 человек для доставки в Туркестан денег, оружия, обмундирования и медикаментов. В августе они прибыли в Астрахань, далее через Каспийское море, порт Мангышлак. Под свист пуль в бою они прошли по пустыне 2300 км за 71 день. Отряд доставил груз Актюбинскому фронту, отрезанному от центра. В мае 1919 года был образован в Петропавловске уездный комиссариат по военным делам Омской губернии. А в июле 1936 года был создан Северо-Казахстанский областной военкомат.

Марат Каримов, заместитель начальника департамента по делам обороны СКО:
— Местные органы военного управления выполняют большую задачу. В первую очередь, по комплектованию нашей армии. Именно к нам призывники приходят. Мы являемся тем звеном, которое отправляет наших ребят на прохождение воинской службы.

В честь праздника особо отличившиеся работники ведомства получили благодарственные письма, почётные грамоты и ведомственные награды.

Айгерим Хамзина

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