Высший многопрофильный колледж открылся в Айыртауском районе

После открытия нового спортивного комплекса глава региона Кумар Аксакалов посетил высший многопрофильный колледж в селе Лобаново. Среднему учебному заведению — 50 лет. За это время дипломированными специалистами отсюда вышли десятки тысяч человек: механизаторы, машинисты-трактористы и электромонтёры. В 2018-м году колледж закрыли по причине недокомплектации. Но, в год полувекового юбилея здесь провели ребрендинг.

АСЫЛБЕК КОЖАХМЕТОВ, учредитель высшего многопрофильного колледжа «ZEINEP», Айыртауский район:

— «Качество образования начинается с сёл. Если мы поднимем сельское образование, то тогда страна и образование могут пойти вперёд. Мы убеждены, что для развития страны самое главное — это образование. Сегодня открытие колледжа. Это первый этап, первый год. 200 млн тенге планируется вложить в следующем году, через год — ещё столько же».

Драйвер и центр развития бизнеса, сельского хозяйства и профессионального образования региона. Высший многопрофильный колледж будет готовить специалистов по 15-ти направлениям. Это агротехнологические и педагогические специальности.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— «Мы все понимаем, что перед нашими колледжами стоят новые задачи и вызовы. Нам нужно усилить партнёрство по принципу «колледж-работодатель-рынок труда». Надо способствовать коммерциализации колледжей и созданию атласов новых профессий, востребованных в нашем регионе. В этом нам помогают наши социальные партнёры».

На реализацию проекта вложили более 400 миллионов тенге. В колледже провели капитальный ремонт и оснастили материально-технической базой.

Обучаться здесь будут местные ребята, а также студенты ещё из 5-ти областей. Для них выделили 100 государственных грантов. По словам главы региона, в скором времени колледж сможет принимать до 500 человек.