Ветераны обсудили Послание Президента РК

Повышение эффективности пенсионной системы, усиление мер поддержки семей с детьми и другие аспекты Послания главы государства. На заседании в областном маслихате обсудили вопросы социального и пенсионного обеспечения граждан.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Первое поручение главы государства — это создание цифровой карты семьи с 1 января 2023 года. Уже с 1 сентября 2022 года в пилотном режиме начато внедрение цифровой карты семьи. Эта информационная система предусматривает оказание помощи гражданам в проактивном формате, т.е. без ожидания заявления от получателя.

Цифровая карта семьи включает в себя сведения, позволяющие узнать о благополучии граждан и оказать им нужную господдержку. Иными словами государство через эту систему будет само предлагать получить тот или иной вид господдержки. Уже сегодня в этой карте содержатся данные более 6 млн семей и сформирован «портрет семьи». В СКО имеются данные по 16 тысячам граждан.

ЕСКЕНДИР ЕЛЕУСИЗОВ, председатель областного совета ветеранов:

— Естественно, ветераны хотят быть всегда в курсе дела. Есть много моментов, которые нужно им разъяснять. Много экономических моментов в этом Послании отражается. Чтобы осуществить эти экономические проебразования, я считаю, должно быть в государстве среди народа спокойствие, единогласие и понимание всего того, что делается государством. Как ветераны, мы играем стабилизирующую роль.

Помимо ветеранов в работе заседания приняли участие активисты клуба «Интеллектуал», члены президиума, председатели постоянных комиссий, а также специалисты в области социального и пенсионного обеспечения.

Всего порядка 30 человек.