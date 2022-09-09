В казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова премьера!

В казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова премьера! Показывают спектакль комедию «Лучшая женщина». Автором этого произведения является всемирно известный английский писатель Сомерсет Моэм. Зарубежный драматург с юмором передал неравенство роли мужчины и женщины в обществе. В главной роли — девушка Виктория с двумя детьми, возраст которой приближается к 30 годам. Ее первый супруг Уильям погибает в Первой мировой войне. И Виктория выходит замуж за его друга — Фредрика. Сладкая любовь, семейная жизнь, быт, иногда ссоры. Но в один прекрасный день семья рушится.

Уильям, считавшийся мертвым, оказывается живым. Он сообщает, что приедет сегодня. Виктория не верит, её одолевают противоречивые эмоции. Не легче и Фредрику, который предал своего товарища. И буквально через минуту домой приходит фронтовик. Молодая семья долго не находит смелости рассказать правду. Но в итоге рассказывает.

Гнев, стыд и сожаление приводят к разводу Фредрика и Виктории. Женщина вскоре вышла замуж за другого мужчину с престижным служебным положением. На прощание с супругом Виктория говорит, что сама позаботится о детях и воспитает их. В этой постановке заложена идея — неравенства женщин и мужчин в обществе.

САЙЛАУ КАМИЕВ, режиссер-постановщик, заслуженный деятель РК:

— Мужчина, у которого были одна, две или три жены, не будет осужден в обществе. А если женщина несколько раз выходила замуж, то её осудят окружающие и все, кто узнают её историю. Но все в обществе говорят, мужчина и женщина равны. На самом деле это не так.

Роль Виктории сыграла Улжан Каламышова. 22-летняя актриса пополнила труппу театра в прошлом году.

УЛЖАН КАЛАМЫШОВА, актриса казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова:

— Я старалась вжиться в свою роль. Во время репетиций режиссер направлял меня, помогал всячески. Рассказал, как работать с эмоциями, какими должны быть мои внутренние чувства. Для меня это большой опыт.

Режиссер-постановщик премьеры — заслуженный деятель Казахстана Сайлау Камиев. Он подготовил новое произведение с местными артистами всего за 25 дней.

САЙЛАУ КАМИЕВ, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель РК: