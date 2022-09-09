В СКО начался осенний призыв

1 сентября в области стартовал осенний призыв. К воинской службе в этом сезоне призовут 600 североказахстанцев. О том, как будет проходить призывная кампания , говорили в департаменте обороны. На встрече присутствовали представители воинской части 6637, военный прокурор Петропавловского гарнизона, антикорупционная служба.

Марат Каримов — заместитель начальника департамента обороны СКО:

— «Они будут направлены в различные регионы страны для прохождения воинской службы: в воинские части пограничной службы КНБ, Вооруженных сил РК, МЧС Национальной гвардии и службы государственной охраны. Отрадно то, что ежегодно с каждым призывом все больше молодых людей осознанно делают свой выбор и хотят идти на срочную воинскую службу, потому что осознают, что срочная воинская служба — это своеобразная путевка в жизнь. После того, как молодой человек отслужит, получит военный билет, у него больше шансов устроиться на перспективную работу».

Для анализа подвели итоги весенней кампании. Тогда призвали 580 человек, из них исполнять долг перед Родиной отправились 450. Большинство призывников не говорит о своем настоящем адресе проживания и всячески пытается игнорировать повестки. Это основная проблема, с которой сталкиваются специалисты департамента. В зале присутствовали представители из районов.

Рустам Ахметов — начальник отдела по делам обороны Уалихановского района: