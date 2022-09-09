С начала учебного года полицейские Петропавловска 13 раз ночью задерживали подростков

В Петропавловске стражи порядка проводят ночные рейды в рамках второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Таким образом, стражи порядка стараются обеспечить безопасность подростков, снизить риски безнадзорности. В ночь с 1 на 2 сентября в поле зрения полицейских на ул. Конституции Казахстана попала компания из 11 подростков. Их родителей привлекли к административной ответственности. Всего с начала учебного года полицейские 13 раз ночью задерживали несовершеннолетних, двое из которых пили спиртные напитки. Стражи порядка активно проводят профилактическую работу в учебных заведениях. Они рассказывают ребятам о последствиях правонарушений, угрозе наркомании, правилах безопасного поведения на дороге и в общественных местах. На постоянном контроле полицейских находятся неблагополучные семьи. С начала 2022 года к ответственности привлекли свыше 750 родителей. Их детей в разное время задерживали за ночные прогулки и рапитие спиртного. Кроме того, полицейские оштрафовали 12 владельцев увеселительных заведений, которые впускали подростков в запрещенные часы.