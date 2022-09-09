Новый спортивный комплекс открылся в Айыртауском районе

Спорт

21:14 9 Сентября 2022

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:
— «Современный спортивный комплекс появился в селе Саумалколь Айыртауского района. Здесь оборудованы площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом. Есть зоны с тренажёрами и борцовский ковёр. Стоимость проекта — более 228 миллионов тенге».

Заниматься в просторном комплексе будут около 500 детей. Среди них — 13-летний Данияр Касымгалиев. Юноша с детства увлекается боксом. До этого тренировался в маленьком спортивном зале своей школы, было тесно и неудобно. Говорит, новое спортивное здание — долгожданный подарок.

ДАНИЯР КАСЫМГАЛИЕВ, учащийся Саумалкольской школы-гимназии №2, Айыртауский район:
— «Этот зал находится возле школы, близко. После школы можно прийти сюда и тренироваться. Я очень рад, что открыли зал. Тут есть не только ринг, но и площадки для баскетбола, тенниса, волейбола и футбола».

Открытию многофункционального спортивного комплекса рады не только дети, но и преподаватели. По словам Ерлана Шаймергенова, здесь есть вся необходимая материально-техническая база. Уроки физической культуры теперь будут проходить в комфортных условиях.

ЕРЛАН ШАЙМЕРГЕНОВ, учитель физической культуры Саумалкольской казахской средней школы, Айыртауский район
— Мы очень рады, что у нас появился такой большой современный спортивный комплекс. Здесь можно проводить как учебные занятия, так и секции. Скоро я буду проводить тренировки по казахской борьбе. Конечно, они проходить будут здесь на большом ковре. Спасибо большое за такие возможности!

Комплекс построили за счёт средств акционерного общества «Самрук-Қазына». Его площадь составляет 1400 квадратных метров. По словам гендиректора фонда развития социальных проектов, этот проект — инвестиционная благотворительность.

АЛЬФИЯ АДИЕВА, генеральный директор фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»:

— «Такие проекты наш фонд начал поддерживать с 2020-го. Через год мы начали строить многофункциональные спортивные комплексы в 5-ти регионах страны. В этом году мы открываем 6-ой спортобъект в СКО. Таким образом, фонд улучшает образовательную и социальную среду, в которой формируется будущее наших детей».

Физкультурно-оздоровительный комплекс представляет собой воздухоопорное сооружение. В его строительстве и благоустройстве использовали современные и качественные материалы. Об этом рассказали главе региона. Кумар Аксакалов посетил объект, чтобы лично поздравить сельчан.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:
— «За реализацию поручения главы государства мы должны поблагодарить фонда «Samruk-Kazyna Trust», который помогает всей стране. Благодаря которому были выделены деньги и построен этот спортивный комплекс. Давайте поблагодарим фонд за оказанную помощь. И мы все знаем, что чемпионы всегда выходят из сельской глубинки».

По поручению Президента страны, спортивная инфраструктура в нашей области разивается. В регионе уже открыли 6 ФОК-ов и еще 4 строится.

Алишер Ашимов

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