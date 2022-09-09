Новый спортивный комплекс открылся в Айыртауском районе

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— «Современный спортивный комплекс появился в селе Саумалколь Айыртауского района. Здесь оборудованы площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом. Есть зоны с тренажёрами и борцовский ковёр. Стоимость проекта — более 228 миллионов тенге».

Заниматься в просторном комплексе будут около 500 детей. Среди них — 13-летний Данияр Касымгалиев. Юноша с детства увлекается боксом. До этого тренировался в маленьком спортивном зале своей школы, было тесно и неудобно. Говорит, новое спортивное здание — долгожданный подарок.

ДАНИЯР КАСЫМГАЛИЕВ, учащийся Саумалкольской школы-гимназии №2, Айыртауский район:

— «Этот зал находится возле школы, близко. После школы можно прийти сюда и тренироваться. Я очень рад, что открыли зал. Тут есть не только ринг, но и площадки для баскетбола, тенниса, волейбола и футбола».

Открытию многофункционального спортивного комплекса рады не только дети, но и преподаватели. По словам Ерлана Шаймергенова, здесь есть вся необходимая материально-техническая база. Уроки физической культуры теперь будут проходить в комфортных условиях.

ЕРЛАН ШАЙМЕРГЕНОВ, учитель физической культуры Саумалкольской казахской средней школы, Айыртауский район

— Мы очень рады, что у нас появился такой большой современный спортивный комплекс. Здесь можно проводить как учебные занятия, так и секции. Скоро я буду проводить тренировки по казахской борьбе. Конечно, они проходить будут здесь на большом ковре. Спасибо большое за такие возможности!

Комплекс построили за счёт средств акционерного общества «Самрук-Қазына». Его площадь составляет 1400 квадратных метров. По словам гендиректора фонда развития социальных проектов, этот проект — инвестиционная благотворительность.

АЛЬФИЯ АДИЕВА, генеральный директор фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»: