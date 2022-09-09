«Казахстанцы должны вовремя получить тепло», — Премьер-министр РК

Премьер-министр Казахстана поручил ускорить подготовку к отопительному сезону, передаёт пресс-служба главы правительства. На станциях сейчас продолжается накопление топлива. На складах энергоисточников запас угля составляет почти 4 млн тонн, мазута — 83 тысячи тонн, что соответствует утвержденным нормам. Вместе с тем отмечается несоблюдение сроков выполнения ремонтных работ основного оборудования электрических станций в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Северо-Казахстанская, Туркестанская, Мангистауская, Акмолинская, Павлодарская, Абайская области и Нур-Султан определены как регионы, требующие особого внимания по прохождению отопительного сезона. Всего по стране к зиме подготовлены 11 тысяч объектов образования и 5,5 тысяч — здравоохранения. Завершены ремонтные работы в 42 тысячах жилых домах.



АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Население должно получить тепло вовремя, проблем с поставками угля быть не должно. Ежегодно мы видим ажиотажную ситуацию по углю. Резкие скачки цен, несвоевременная поставка, затягивание исполнения плана формирования запасов угля в регионах ведут к обоснованному социальному напряжению. Это недопустимо. В северных регионах похолодание обычно приходит рано, поэтому отопительный сезон планируется начать уже в конце сентября. Подготовительные работы надо ускорить.