411 проектов на общую сумму 12,5 млрд тенге реализовали через фонд «Damu»

Фонд «Damu» уже 20 лет оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса. В этом году обратился туда и владелец местного кондитерского магазина. По франшизе он открыл его три года назад. До настоящего времени арендовал несколько помещений. Теперь решил купить собственное и взял через фонд кредит под 6 процентов годовых.

ЕРБАТЫР КОЖАХМЕТОВ, предприниматель:

— В 2022 году в мае я обратился в банк по выкупу коммерческого помещения по улице Интернациональной. Там же мне предложили свою поддержку фонд «Даму». Я подал заявление, мне его одобрили. Сейчас будет частная собственность, свое помещение.

Кредит взял и Роман Шаров. Предприниматель занимается мясными изделиями. В настоящее время выпускает до 3 тонн продукции. В ближайший месяц планирует открытие нового бренда. Там будут только халяльные продукты, говорит глава партнерства. В ходе реализации плана обратился в Фонд «Damu».

РОМАН ШАРОВ, предприниматель:

— Успешно пользуемся механизмом «Damu» в плане субсидированной ставки. Это помогает нам быстро закрыть вопросы по объемным закупкам сырья. Попадают выгодные предложения и нужно быстро выкупать сырье. И это позволяет нам быстро закрывать вопросы и производить массу новых продуктов по выгодной цене.

Фонд «Даму» поддерживает не только бизнес, но и крупных партнеров, таких как «Радуга» и «Петропавловский электротехнический завод». К примеру, первый недавно получил 6-процентный кредит на сумму 1,3 млрд тенге в рамках проекта по переработке бумаги.

ОЛЕГ ПАК, директор фонда развития предпринимательства «Damu» по СКО:

— Поддержка заключается в основных двух инструментах: субсидирование и гарантирование. По состоянию на 1 сентября по инструменту субсидирования в рамках нацпроекта реализовано 213 проектов на общую сумму 6,8 млрд тенге. По инструменту гарантирования реализовано 198 проектов на общую сумму 5,7 млрд тенге.

Специалисты фонда «Damu» оказывают не только финансовую поддержку, но и предоставляют профессиональные консультации.