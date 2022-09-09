14 сентября СКО посетят руководители компаний «CLAAS» и «HORSCH»

С рабочей поездкой Айыртауский район посетил аким области. Кумар Аксакалов проинспектировал ход уборочной кампании на полях ТОО «Баянтай». Предприятие выращивает различные сельскохозяйственные культуры: пшеницу, ячмень, лён, горох и овёс. Всего посеяно 9 700 га земли. По словам агрономов, средняя урожайность пшеницы составила 24 центнера с га, ячменя — 23,7 центнера. Товарищество располагает полями в Саумалколе, Воскресеновке и Лавровке. Использует новейшую метеостанцию, позволяющую регистрировать любые метеоусловия — фиксировать осадки, влажность почвы и уровень испарений. Задействуют 29 единиц техники, в том числе, машины компании «CLAAS» и «HORSCH». Как отметил глава региона, техника «CLAAS» и «HORSCH» отличается выносливостью и многофункциональностью. Уже 14 сентября руководители данных компаний с рабочим визитом посетят Северо-Казахстанскую область. Обсудят вопросы обеспеченности фермеров запчастями, внедрения новых линеек техники и дальнейшего сотрудничества.



Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

— 14 сентября приезжает к нам в область Катарина Клаас — хозяйка компании «CLAAS» и хозяин компании «HORSCH». Мы будем говорить о дальнейшей перспективе развития данного предприятия, они отработали хорошо. Более 300 единиц техники собрано. Если в прошлом году было 90, то в этом году уже 300. Я думаю, что в будущем году будет намного больше.