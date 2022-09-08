Запастись водой рекомендует петропавловцам ТОО «Кызылжар су»

В следующие выходные 17 и 18 сентября в Петропавловске отключат подачу воды. ТОО «Кызылжар су» будет проводить ежегодную промывку и дезинфекцию водопровода. В субботу живительной влаги не будет весь день, в воскресенье возобновят подачу технической воды. Пить её и использовать в готовке нельзя. Нужно подождать минимум сутки. Лучше запастись питьевой водой на 2-3 дня.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— В первый же день мы начинаем промывать водоводы. При обычной подаче воды, она идёт со скоростью 1-2 м/с. При промывке она увеличится в 5-6 раз. Песок и все отложения вымывается в колодца. После этого мы осуществляем подачу хлорного раствора во все трубопроводы. Контакт с раствором должен быть не менее 5 часов. Затем промывается и при достижении воды на каждом сбросном колодце ГОСТ питьевой, мы начинаем закрывать и подавать чистую воду в город.