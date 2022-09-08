В поисках работы по душе

Новости МТРК

21:40 8 Сентября 2022

В поисках работы по душе. 19-летний Саинхан Какимжанов отучился в колледже на повара-кондитера. Немного поработав, понял, что профессия не его. Обратился в центр занятости, где парню предложили пройти профобучение с последующим трудоустройством.

САИНХАН КАКИМЖАНОВ:
— Мне предложили 2 варианта. Электрик и здесь оператор электротехнической линии. Мне сказали, что буду обучаться 3 месяца, а потом начнётся трудоустройство. Зарплата будет 150-200 тысяч в месяц.

Сейчас 5 человек проходят профобучение на Петропавловском электротехническом заводе. Молодых кадров привлекли зарплата и социальные льготы предприятия.

БЕЙБУТ ЫБРАЕВ, заместитель директора по производству ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:
— Обед у нас стоит 100 тенге, символическая цена. Входит первое, второе, десерт. Также мы предоставляем квартиры для своих работников. В планах построить два многоэтажных дома. Квартиры для наших работников будут предоставляться на беспроцентной основе, по себестоимости.

Планируют принять по программе профобучения 35 человек. Заводу требуются электросварщики, маляры, операторы станков. Всего в СК с начала года профессиональное обучение прошли 68 человек. Самые популярные специальности: кондитер, повар и швея. По программе они будут осваивать новую профессию 3 месяца. В этом время зарплату им будет платить государство, что выгодно для работодателей.

Айгерим Хамзина

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