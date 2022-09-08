В СКО медики спасли 3-летнюю девочку

«Родилась в рубашке». Так говорят про таких детей, как 3-летняя Снежана Фишер из Есильского района. Несколько дней назад после несчастного случая девочка перенесла сложнейшую 6-ти часовую операцию. Врачи признаются, что шансы выжить у ребенка были очень небольшими.

НУРЛАН АЙМАНОВ, директор многопрофильной детской областной больницы:

— По нашим данным старший брат решил поиграться с триммером, который косит траву, завел его начал косить и не заметил, что в кустах стояла его младшая сестренка. Триммером прошелся по ее животу. Повреждения начинаются от правого подреберья и заканчиваются в поясничной области. Все внутренние органы брюшной полости кишечник, печень и желудок были повреждены. 1:36 Девочка выжила, я считаю, что это благодаря, во-первых, эффективным действиям Явленской районной больницы, там стабилизировали, обезболили.

В Явленскую районную больницу девочку доставили силами санавиации. Происшествие произошло 5 сентября, примерно в десятом часу вечера. Через несколько часов маленькую Снежану уже оперировали врачи многопрофильной детской областной больницы.

ОЛЕГ НОВИЦКИЙ, хирург высшей категории многопрофильной детской областной больницы:

— Не торопясь, тщательно, мы как-то постарались все это дело собрать и желудок и 12-ти перстную. И печень была повреждена частично, часть печени лежала свободно в брюшной полости. Все равно как-то совместными усилиями нам удалось целостность всех органов восстановить. На моей памяти это первый случай такой.

Сейчас девочка находится в многопрофильной детской областной больнице. Состояние тяжелое. За Снежаной постоянно наблюдают врачи. Сегодня с помощью республиканской санитарной авиации малышку доставят в столичный Национальный центр материнства и детства. Медики не исключают, что ребенку понадобятся дополнительные операции.

ВИКТОРИЯ ФИШЕР, жительница с.Советского, Есильский район:

— Просто секунду не доглядеть и все. Это просто случайность, что к такому привело. Сейчас сыночку тоже тяжело, он очень переживает. Я очень прошу, мамочки, папочки, смотрите за своими детками. Я очень благодарна врачам, которые помогли моей доченьке более менее восстановиться. Я верю, моя доченька очень сильная, она справится.