Срок оплаты налога на имущество истекает 1 октября 2022 года

Срок оплаты налога на имущество истекает 1 октября. Об этом жителям напоминают специалисты управления госдоходов.

ЖАННА ТАСТЕНОВА, главный специалист управления госдоходов по г.Петропавловску:

— По состоянию на 8 сентября 2022 года более 23 тысяч жителей города не произвели уплату налога на имущество на сумму более 40 млн тенге. Сведения о суммах исчиленных налогов за 2021 год по г.Петропавловску можно узнать из следующих источников: на сайте www.nalog.integro.kz, приложение e-Salyq Azamat, и мобильные банки второго уровня, такие как Homebank и Kaspi.kz.

За неуплату налога начисляется ежедневная пеня в размере 1,25%. Дополнительную информацию можно узнать по номерам 46-60-75 и 46-60-29. С внедрением предоставления услуг через интернет оплачивать налоги в срок стало проще, говорят североказахстанцы.

— Так у меня на карточку все время приходит. Я уже месяц назад заплатила. У меня с этим быстро.

— Удобно оплачивать приложением. Не заморачиваясь. Всё это с дома или в рабочее время можно сделать.

— Мы оплачиваем налоги через приложения, в первую очередь. До нас доходит оповещение и мы оплачиваем. Мы оплачиваем сразу. Там сумма небольшая.