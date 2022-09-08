Открытие нового сезона состоялось в казахском музыкально-драматического театра имени С. Муканова

В казахском музыкально-драматического театре имени С. Муканова состоялось торжественного открытие 24-го сезона. Актеры представили на суд зрителей спектакль «Кулеке батыр». Сильная историческая драма на сцене развернулась во второй раз. Премьерой этого спектакля актеры казахского музыкально-драматического театра закрывали предыдущий театральный сезон.

Битвы и поединки. Спектакль, поставленный павлодарским режиссером Ержаном Каулановым, практически постоянно держал зрителей в напряжение. В основу постановки легла непростая судьба Кулеке батыра. В спектакле были фрагменты из его юности, знакомство с возлюбленной и противостояния с теми, кто хотел нарушить целостность казахского народа. Очень напряженной была сцена, в которой Кулеке батыра будучи послом хана Среднего жуза Самеке беседовал о мире между двумя государствами с императрицей Анной. Кстати, эта роль досталась Гульдане Аскаровой. В театре она служит 10 лет.