Открытие нового сезона состоялось в казахском музыкально-драматического театра имени С. Муканова

В казахском музыкально-драматического театре имени С. Муканова состоялось торжественного открытие 24-го сезона. Актеры представили на суд зрителей спектакль «Кулеке батыр». Сильная историческая драма на сцене развернулась во второй раз. Премьерой этого спектакля актеры казахского музыкально-драматического театра закрывали предыдущий театральный сезон.
Битвы и поединки. Спектакль, поставленный павлодарским режиссером Ержаном Каулановым, практически постоянно держал зрителей в напряжение. В основу постановки легла непростая судьба Кулеке батыра. В спектакле были фрагменты из его юности, знакомство с возлюбленной и противостояния с теми, кто хотел нарушить целостность казахского народа. Очень напряженной была сцена, в которой Кулеке батыра будучи послом хана Среднего жуза Самеке беседовал о мире между двумя государствами с императрицей Анной. Кстати, эта роль досталась Гульдане Аскаровой. В театре она служит 10 лет.
Актеры казахского театра планируют на протяжении всего театрального сезона представлять зрителям интересные и завораживающие постановки.
ДАУРЕН ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:
— В планах удивлять зрителей нашего театра очень хорошими премьерами. 8 сентября в 19:00 мы представим комедию английского драматурга Сомерсета Моэма «Лучшая женщина». Режиссер-постановщик — преподаватель Казахского национального университета Сайлау Камиев.
Сюрпризов будет много. Спектакль про Кулеке батыра длился час и очень понравился зрителям.
— Нравится, хорошо сыграли. Главное, что эффектно, интересно и просто.
— Поздравляю всех североказахстанцев с открытием театрального сезона, желаю, чтобы наши актеры процветали.
К слову, уже этой осенью они вместе со всем реквизитом и костюмами должны будут переехать в новый достроенный театр.
Дарья Пышмынцева