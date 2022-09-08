Мясо бройлеров начнут выпускать в СКО

Очередную партию цыплят привезли на бройлерную птицефабрику возле села Новокаменки Кызылжарского района. Прибыло 20 тысяч суточных малышей из племенного завода в Челябинске. Породистые цыплята прошли отбор и вакцинацию, чтобы попасть на североказахстанскую птицефабрику.

Растут цыплята очень быстро, и мясо получается качественное. Вот первая партия бройлеров, которую привезли 2 недели назад. За это время каждый цыплёнок достиг веса в 600 граммов. Это достаточно быстрый набор. Но надо ещё подрасти.

РАДИЙ КУШЕРБАЕВ, руководитель ТОО «ПТФ «Жаңа құс», Кызылжарский район:

— Первую птицу мы завезли 24 августа текущего года. Полный тур выращивания до конечного продукта — 42 дня. Заработает наш убойный цех и цех по глубокой переработке мяса птицы. Думаю, что в первых числах октября наша продукция поступит на прилавки магазинов.

Найти продукцию можно будет в магазинах и супермаркетах под маркой «Жаңа құс». Но прежде чем попасть на прилавок, куры живут в изоляционном корпусе, чтобы никакая зараза не проникла. За условиями среды, питанием и рационом следит автоматизированная система. Она подбирает нужную влажность, температуру. А менять параметры можно даже со смартфона, находясь в другой точке мира. Питаются бройлеры экологически чистым кормом. У птицефабрики собственный комбикормовый завод.

РАДИЙ КУШЕРБАЕВ, руководитель ТОО «ПТФ «Жаңа құс», Кызылжарский район:

— Производительность данного мобильного комбикормового завода 15 тонн в час. Он способен обеспечить кормами всю нашу птицефабрику. У него есть всё необходимое, что и в стационарном заводе.

Нужно только написать в программу рецепт. Дальше — дело техники. Все компоненты дробят и смешивают в нужных пропорциях. Основной ингредиент — североказахстанская пшеница. Есть на птицефабрике свой убойный цех и по переработке мяса вплоть до упаковки. На первом этапе работы здесь будут выпускать 750 тонн мяса в год.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Сейчас на территории птицефабрики работает 3 корпуса. В следующем году будет вдвое больше. Как видите, уже начали завозить стройматериалы. Новые корпуса откроют осенью следующего года. Тогда птицефабрика выйдет на полную мощность и будет производить 1,5 тысячи тонн мяса бройлеров в год.

Строительство птицефабрики начали летом прошлого года. Вложили 1,7 млрд тенге. Из них 900 млн — это льготный заём в рамках госпрограммы. Сейчас на фабрике трудится 25 человек. Это жители близлежащего села Новокаменки. В следующем году количество работников увеличат до 50. Строительство птицефабрики идёт по плану. Но предприятию нужны подъездные пути и дополнительная линия электропередачи.